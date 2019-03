Juventus com | sfida all’Empoli | la Juve si tuffa nel passato!

Biglietti Juventus-Empoli - come acquistare i tickets per la 29ma giornata di Serie A di calcio : Archiviata la pausa per le Nazionali è tempo di tornare in campo per la 29esima giornata del massimo campionato di calcio in Italia. Il decimo turno del girone di ritorno si aprirà venerdì 29 marzo con il primo anticipo ed entrerà nel vivo nella giornata di sabato con tre partite in programma tra cui la sfida dell’Allianz Stadium tra la capolista Juventus e l’Empoli. I Campioni d’Italia in carica sono ormai lanciati verso ...

Juventus.com - biglietti Juventus-Milan : prezzi e dettagli : Juventus.com- La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato l’inizio della vendita libera dei biglietti in vista del match di campionato contro il Milan, match in programma all’Allianz Stadium e valido per la 31^ giornata di Serie A. Una sfida che si annuncia entusiasmante. Occhio ai prezzi, e ai biglietti ancora disponibili su Ticket […] More

Juventus-Ajax - quando si giocano i quarti di finale e come vederli in tv e streaming. Le date e il programma su Sky e RAI : La Juventus affronterà l’Ajax nei quarti di finale della Champions League 2019 di calcio. I Campioni d’Italia incroceranno i lancieri in un confronto dal forte connotato storico, ricordando l’ultima Coppa dalle grandi orecchie vinta da bianconeri a Roma nel 1996 contro la formazione allenata da Louis van Gaal. Una sfida non semplice per gli uomini di Massimiliano Allegri. I biancorossi forse non avranno campioni già affermati ...

Biglietti Juventus-Ajax - come acquistare i tickets per il ritorno dei quarti di finale di Champions League : Le gare di ritorno dei quarti di finale della Champions League di calcio si disputeranno il 16 ed il 17 aprile, e tra i quattro incontri previsti c’è l’incrocio tra Juventus ed Ajax, in programma martedì 16 aprile alle ore 21.00, che metterà di fronte la squadra che sta dominando in Italia contro la maggior sorpresa del massimo torneo continentale. Molto dirà già la gara d’andata, che si disputerà nella settimana precedente, ma ...

Infortunio Cristiano Ronaldo – C’è il comunicato della Juventus : ecco diagnosi e tempi di recupero : La Juventus si è espressa sulle condizioni di Cristiano Ronaldo dopo l’Infortunio: il comunicato ufficiale del club bianconero parla di una lesione, di lieve entità, ai flessori della coscia destra La sfida fra Portogallo e Serbia, valevole per le Qualificazioni agli Europei 2020, ha portanto con sè una pessima notizia per i tifosi della Juventus: Cristiano Ronaldo si è infortunato. I primi esami effettuati in Portogallo, hanno ...

Juventus - possibile adeguamento del contratto per Bernardeschi : guadagnerebbe come i big : La Juventus nelle ultime sette stagioni ha costruito una delle squadre migliori d'Europa. I bianconeri hanno costruito una squadra che è un mix di talenti su una basa formata dallo zoccolo duro degli italiani, ai quali si sono aggiunti i migliori campioni stranieri. Ai senatori Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci e Andrea Barzagli si sono aggiunti giovani nostrani del grande valore, che nel corso degli anni si sono fatti sempre più spazio ...

Occhiuto : centodestra vince sempre - un po’ come la Juventus : Roma – “E adesso anche la Basilicata! Il centrodestra e’ un po’ come la Juve. vince sempre. E Forza Italia, nonostante certi gufi, e’ sempre piu’ indispensabile. Siamo quel faro dell’affidabilita’ che illumina la navigazione di una coalizione sempre piu’ vincente e convincente”. Cosi’ su Twitter Roberto Occhiuto, vice presidente vicario dei deputati di Forza Italia. L'articolo ...

Diretta Juventus Women-Fiorentina Femminile ore 15 : formazioni ufficiali e come vederla in tv : TORINO - La super sfida del 19° turno del massimo campionato italiano Femminile è Juventus-Fiorentina ed è in programma alle 15:00, in un Alllianz Stadium tutto esaurito . La partita, che vale ...

Del Genio : 'Al Napoli acquisti top come quelli della Juventus scordiamoceli' : Molte squadre italiane stanno già pensando al prossimo calciomercato e in questo periodo in cui il campionato è fermo anche i i tifosi si concentrano sul futuro. I sostenitori delle varie squadre sognano colpi importanti che possano rinforzare le loro rose. Il mercato dunque tiene banco in varie trasmissioni sportive. Proprio delle future strategie della sua squadra ne ha parlato a Radio Kiss Kiss Paolo Del Genio. Il giornalista ha messo a ...

Juventus-Fiorentina calcio femminile - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Domenica 24 marzo alle ore 15.00 andrà in scena l’attesissimo posticipo della diciannovesima giornata del campionato di calcio femminile di Serie A tra la Juventus e la Fiorentina. Nella splendida cornice dell’Allianz Stadium di Torino, per la prima volta, si confronteranno due compagini del torneo nazionale del “Pallone in rosa”. La Vecchia Signora, in vetta con un punto di vantaggio nella classifica generale nei ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : Juventus-Fiorentina - l’Allianz Stadium completamente esaurito per il big match del 19° turno : La notizia era nell’aria ed oggi se ne ha conferma: il match valido per il 19° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A tra la Juventus e la Fiorentina sarà uno spettacolo senza precedenti per il movimento delle donne in Italia. L’Allianz Stadium, che per la prima volta ospiterà un match del torneo nazionale riservato alle calciatrici, sarà completamente esaurito. Saranno infatti circa 39mila gli spettatori presenti alla ...

Dybala confessa : “Ecco come ho firmato il contratto con la Juventus” : Paulo Dybala, intervistato dalla piattaforma “Otro” del quale è testimonial, ha raccontato il suo punto di vista sul suo passato calcistico, dai suoi sogni nel cassetto. Le prime gare da professionista, poi la firma con la Juventus. Dybala racconta l’aneddoto della firma sul contratto con i bianconeri. Leggi anche: Mercato Juventus, pronte due cessioni a […] More

Juventus.com - UFFICIALE : ecco il comunicato su Khedira : Juventus.com- La Juventus, tramite il proprio sito internet, ha comunicato le condizioni fisiche di Khedira, il quale sarebbe ormai pronto a far ritorno in campo a pieno regime. Il giocatore ha superato gli accertamenti e sarà quindi pronto a far ritorno in campo in vista della seconda parte di stagione. Leggi anche: Chiesa Juventus, Pedullà […] More