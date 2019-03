huffingtonpost

(Di giovedì 28 marzo 2019) Hoppípolla è una canzone dei Sigur Rós, ma anche una parola di origine islandese che significa "saltare nelle pozzanghere" e che fa riferimento ad uno dei giochi preferiti proprio dai bambini islandesi. Questo nome così curioso è stato scelto da quattro soci che, nel novembre del 2016, hanno dato vita ad un progetto chiamato, per l'appunto, Hoppípolla — Cultura indipendente per corrispondenza.Un servizio di abbonamento che permette di ricevere aogni mese una scatola in edizione limitata contenente diversi oggetti selezionati tra quelli dei migliori creativi che lavorano nel campo del design, dell'arte, della musica, dell'illustrazione e dell'editoria. Per ottenere la scatola esistono varie tipologie di abbonamento da 3, 6 o 12 mesi, ma si può anche semplicemente acquistare la scatola del mese corrente e scoprire cosa ...

HuffPostItalia : Hoppipolla diventa una casa editrice -