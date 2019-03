Gubbio | a 76 anni uccide il marito che aveva minacciato di strozzala

Blastingnews

(Di giovedì 28 marzo 2019) Forse la coltellata mortale è stata quella che gli ha dato alla base del collo, ma ha infierito sulcon più fendenti. Una storia di violenza familiare in cui i protagonisti sono pensionati molto anziani, culminata ieri pomeriggio ain un omicidio. Adre, contrariamente ai casi che abitualmente racconta la cronaca, è stata una donna, Maria Grazia Fioriti, ex impiegata delle Poste di 76, che con un coltello da cucina si è avventata sulEnzo Angeloni Bei, appaltatore edile in pensione di 79. La rabbia cresciuta a dismisura in lunghidi sofferta vita coniugale per via di continue vessazioni e angherie delspiegherebbe il delitto di cui la donna ha reso piena confessione, sentendosi persino 'liberata'.il, l'esasperazione per movente "Quando mi sveglio ti strozzo": sarebbero state queste le ultime parole pronunciate ...

