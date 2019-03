Gabry Ponte torna sulle scene con un nuovo singolo “Il Calabrone feat Edoardo Bennato e

domanipress

(Di giovedì 28 marzo 2019)con un“Ile Thomas”, in uscita venerdì 29 marzo per Warner Music e disponibile in digitale.Il brano è un’irresistibile canzone pop che sorprende fin dal primo ascolto, un’intensa fiaba moderna dove il sound elettronico si intreccia con una romantica storia d’amore raccontata dal più celebre cantastorie della tradizione musicale italiana,, e dalla straordinaria vocalità del giovante talento Thomas, già in vetta alle classifiche FIMI.è stato ospitepagine di DomanipressLeggi l’intervista esclusivaClicca quiLa canzone, scritta e prodotta dainsieme a Jacopo Ettore, sancisce la collaborazione tra il producer torinese e il cantautore napoletano che lo stessodescrive come un “volo bellissimo e impossibile”:“Faccio un sogno ...

sevyuta : comunque miroh è stata composta dopo un incontro tra gigi d’agostino e gabry ponte you can’t tell me otherwise - RadioStudio95 : VENERDI’ 29 MARZO ARRIVA IN RADIO E IN DIGITALE IL NUOVO SINGOLO “IL CALABRONE” CON EDOARDO BENNATO E THOMAS “Al… - dyonvi : @THEREALMYSSKETA quella con gabry ponte perché so LO SO che sarà un capolavoro ma anche quella con mahmood -