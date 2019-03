F1 – Vettel | l’ordine di scuderia in Australia ed il confronto con Leclerc | “contatto?

sportfair

(Di giovedì 28 marzo 2019) Sebastiansincero e senza peli sulla lingua: dall’ordine diinalcondopo il contatto a Melbourne Si prospetta un fine settimana di fuoco: F1 e MotoGp renderanno la giornata di domenica spettacolare, prima col Gp a quattro ruote del Bahrain e successivamente con quello a due ruote dell’Argentina. Oggi i piloti di entrambi gli sport hanno incontrato la stampa per le tradizionali conferenze del giovedì, in attesa di scendere in pista per le prime sessioni di prove libere.photo4/LapressePronto e concentrato sul nuovo weekend di gara,è tornato a parlare di quanto accaduto all’esordio stagionale di Melbourne. L’ordine diè ancora un tema caldo per tutti gli appassionati delle quattro ruote, ma il tedesco della Ferrari ha così commentato l’episodio: “penso che dal punto di ...

infoitsport : Delusione Ferrari: sfogo di Vettel, Leclerc rivela l'ordine di scuderia -