Diabete | la camminata veloce per tenerlo a bada

(Di giovedì 28 marzo 2019) Mantenere uno stile di vita attivo è importante per la salute di tutti a qualsiasi età, sia per i soggetti sani, sia per quelli che presentano patologie specifiche, soprattutto se croniche, come ilIntrodurre nella propria routine una, con un ritmo e una frequenza variabili in relazione al livello di allenamento e alle condizioni personali, permette di tenere sotto controllo il livello di glucosio nel sangue e contrastare la nascita e lo sviluppo delQuesto tipo di attività fisica porta numerosi vantaggi a costo zero, basta avere un buon paio di scarpe, essere motivati e soprattutto costanti. Per renderla più piacevole e ottenere anche un significativo effetto sull’umore, si può scegliere di passeggiare in un posto che piace particolarmente, magari a contatto con la natura, approfittando dell’arrivo delle belle giornate, insieme ad un amico o a ...

