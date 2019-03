5 canali Youtube italiani più seguiti quest' anno secondo Wired

YouTube toglierà la sezione commenti dalla maggior parte dei canali che pubblicano video di minori : YouTube bloccherà la sezione dei commenti alla maggior parte dei canali che pubblicano video in cui compaiono minori, in seguito alle segnalazioni dei giorni scorsi di messaggi inappropriati e riconducibili ad attività di pedofilia. Ora solo alcuni canali selezionati potranno includere

YouTube chiude 400 canali dopo la scoperta di una rete di pedofili : (Immagine: YouTube blog) YouTube ha deciso di bloccare i commenti a sfondo pedopornografico, per chiudere la piattaforma ai pedofili scoperti tra i commentantori di alcuni video, che immortalano bambini mentre giocano. Per far ciò ha deciso di bloccare la monetizzazione, aumentare la moderazione dei contenuti e aprirsi ai consigli da parte degli utenti. A seguito della denuncia fatta tramite un video diventato virale poi su Reddit, YouTube ha ...