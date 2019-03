Un quarto d’ora di celebrità | c’era una volta il Videoton FC

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Coppa Uefa 1984-85: un bomber di nome Szabo, una marcia che pare quella di un trattore. Gli sconosciuti ungheresi prendono tutti a pallonate, ma poi devono arrendersi con onore davanti al grande Realdi Stefano RavagliaLa dura legge della sponsorizzazione. Prima una industria di proiettili da caccia, poi di materiale elettrico, oggi gas e petrolio. Se vi diciamo MOL Vidi (dove MOL è appunto il nome della azienda petrolifera Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt) non vi verrà in mente nulla, e allora meglio chiamarla con il nome più celebre:FC. Nessun alloro internazionale, tre campionati ungheresi, di cui l’ultimo 8 anni fa, una coppa di Lega, tre coppe d’Ungheria e una Supercoppa, ma soprattutto queld’ora, anzi di più, di, quando nella stagione 1984-85 la squadra magiara si sbarazzò di tutte le concorrenti arrivando sino alla ...

