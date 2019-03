Sopravvive ad uno schianto aereo ma 3 anni dopo muore in un campo da calcio | la triste

meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 marzo 2019) A volte il destino sembra volersi fare beffa di noi. Proprio come è successo ad un uomo sopravvissuto ad unodove hanno perso la vita 71 persone, e che è morto 3per un arresto cardiaco su undi. E’ il caso del cronista sportivo 45enne Rafael Henzel, che nel 2016 fu tra i 6 superstiti del disastroin cui persero la vita 71 persone tra giocatori, equipaggio, staff e rappresentanti dei media della Chapecoense.Un ricordo commosso quello del club brasiliano per Henzel, che lascia la moglie e un figlio: “La Chapecoense esprime il profondo cordoglio e tutta la costernazione per la notizia della morte del giornalista Rafael Henzel, avvenuta la notte di questo martedì“.Inoltre il club “ha prontamente richiesto alla CBF di posticipare la partita contro il Criciúma, prevista per le 19.15 di mercoledì, capendo che non ...

