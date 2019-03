Razzismo a Roma | calci e pugni a una donna con i suoi due figli L' aggressore | «Nera

open.online

(Di mercoledì 27 marzo 2019), quartiere Parioli. Durante un quieto pomeriggio primaverile, un italiano 44enne seduto in un bar di Piazza Euclide ha iniziato a insultare unache stava passeggiando. Laportava con ...

rubio_chef : Roma non è razzista, l’Italia non è razzista, il mondo non è razzista. Mmmm mmm e poi c’è la marmotta che.. massima… - fattoquotidiano : Razzismo, a Roma 44enne aggredisce una mamma con due bambini ai Parioli: salvati da un poliziotto non in servizio - Gianni5314 : RT @EugenioCardi: Roma: oggi una giovane mamma senegalese è stata aggredita e insultata da un razzista romano 44enne, gettata a terra e pic… -