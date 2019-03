Perché «The Expanse» è il «Game of Thrones» della fantascienza

Torna The Americans su Rai4 dal 21 marzo - Perché rivedere la saga dei Jennings che è molto più di una spy story : Ci siamo, Torna The Americans su Rai4. L'appuntamento è sul canale 21 del digitale terrestre alle 19:00, a partire da giovedì 21 marzo, con un episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Matthew Rhys e Keri Russell riportano sui nostri schermi le vite di Philip ed Elizabeth Jenkins, protagonisti di uno spy drama che è sempre stato molto, molto più di questo. Chiariamoci: abbiamo le spie russe sotto copertura negli Stati Uniti e abbiamo l’agente ...

Vi consiglio "Drip" di The Marias & Triathlon Perché vi catturerà dalla prima nota : Ci sono pezzi che seppur ascoltati a basso volume si fanno notare, eccitano la nostra curiosità. Questo 'deep deep' mi ha catturato dalla prima nota e la band è da tenere d'occhio.

Biathlon - Dorothea Wierer : “Ho vinto Perché non mi aspettavo nulla. Dedicata alle ragazze della staffetta” : Dorothea Wierer è entrata nella storia del Biathlon italiano, diventando la prima donna a conquistare una medaglia d’oro ai Mondiali nella mass start di Oestersund. L’altoatesina, oltretutto, si trova appaiata a Lisa Vittozzi al comando della classifica generale di Coppa del Mondo quando mancano appena tre gare alla conclusione. La 28enne di Rasun ha ammesso di aver finalmente posto fine all’allergia ai grandi eventi che ...

The Voice 2019 - ecco Perché Gigi D’Alessio in giuria è la scelta giusta : Mon Amour, guarda che giornata di sole che c’è, qui in città si soffre che caldo che fa, aria condizionata nel traffico che c’è, meno sudato arriverò da te, Ami se rispondo male, se non mi faccio trovare, A cena in quel ristorante che adori, però poi mi faccio aspettare, foto con altre, ma è tutto normale, fai la gelosa, non rispondi al cellulare, ah. Shakespeare? Sicuramente no. Gio Evan? Nemmeno (chissà se qualcuno ricorda ...

Sfera Ebbasta dopo Corinaldo e l’esclusione da The Voice le canta a tutti : “Qua tutti puntano il dito Perché fumo - Perché bevo e spendo sto cash” : Senza dubbio Sfera Ebbasta, complice la tragedia di Corinaldo dello scorso dicembre ma non solo, è tra i protagonisti della scena trap italiana più criticati per ogni sua dichiarazione, recentemente è stato “epurato” da The Voice Of Italy e qualsiasi cosa dica o faccia finisce “sotto attacco”. Ma procediamo con ordine. Sfera Ebbasta con l’album “Rockstar” pubblicato il 19 gennaio 2018 e prodotto da ...

The Who - Roger Daltrey : 'Pete Townshend spaccava le chitarre Perché gli piaceva il suono' : Intervistato da Billboard Usa, la storica voce degli Who ha parlato del suo passato con la storica band britannica, soffermandosi anche sui momenti più distruttivi, inclusi il motivo per cui il chitarrista Pete Townshend era solito distruggere le sua chitarre sul palco. Townshend e le chitarre distrutte Roger Daltrey, storica voce degli Who, ospite della Live Music Conference, ha rilasciato un'intervista al magazine Billboard ed ha parlato dei ...

Le armi di alto livello che avete ottenuto con così tanta fatica? In Anthem sono inutili Perché il fucile iniziale è molto più potente : Sembra davvero che non ci sia pace per Anthem e dopo le gravissime segnalazioni a livello di crash e potenziali brick eccoci di fronte a un problema legato alla progressione del gioco, un problema che renderebbe praticamente inutili le armi di alto livello e masterwork così difficili da ottenere. Purtroppo, anche in questo caso, BioWare ha confermato l'effettiva presenza di un bug.Se vi dicessimo che il Defender Rifle di livello 1, quello che ...

The Prodigy - Perché sono stati una band simbolo degli anni Novanta : Hanno fatto conoscere al grande pubblico la cultura rave, trasferendola nei club e trasformando i loro live in un grande rito collettivo: è solo uno dei meriti dei Prodigy, una delle band più ...

The Voice - ma se Elettra Lamborghini ha le caratteristiche per stare in giuria del talent - Perché non scegliere Giulia De Lellis per quella del premio Strega? : Non si parlava così tanto di The Voice dai tempi della suorina. Vuoi per la ventilata quanto improbabile cancellazione del programma dal palinsesto di Rai 2, vuoi per il braccio di ferro tra Freccero e l’ad Salini sulla presenza di Sfera Ebbasta (che stando alle ultime news non ci sarà) come giudice, vuoi per la scelta di Fremantle di sfilarsi dal progetto, fatto sta che il talent musicale (che quando è in onda non brilla mai per ascolti) ...

Ecco Perché The Division 2 non uscirà su Steam : The Division 2 non uscirà su Steam, e l'amministratore delegato di Ubisoft Yves Guillemot ha fornito una spiegazione di questa peculiare scelta. Il gioco, come riporta WCCFtech, sarà infatti lanciato solo su Epic Games Store e Uplay, vediamo duqneu le parole di Guillemot:"C'è un crescente numero di piattaforme di distribuzione digitale in lotta per i medesimi contenuti, con questo accordo abbiamo visto un'opportunità per aumentare la visibilità ...

Anthem - Perché è così importante per l’industria dei videogiochi : Esoscheletri di diversa taglia e funzione, un mondo alieno, bellissimo ed esplorabile per intero, la possibilità di agire in gruppi da quattro giocatori per portare a casa la pelle o i ricchi premi, e l’opportunità, anzi il richiamo sibillino, di migliorare il proprio personaggio giorno dopo giorno, settimana dopo settimana. Per sempre. Almeno questo sperano gli autori: rubarci la vita per sopravvivere. Vale a dire? Si proceda con ...

Ecco Perché Anthem sarebbe lo "sparatutto più emozionante" del decennio : Il director di Anthem, Jonathan Warner, in occasione di un'intervista ha spiegato come l'attesissima nuova IP di BioWare nasconda un comparto narrativo che non si vede nelle beta pubbliche, naturalmente. Come riporta Comicbook, questo significa dunque che il gioco ha ancora molte carte da mostrare, e mentre nelle beta è possibile avere un assaggio delle meccaniche di gioco e di volo, non possiamo avere una panoramica della storia. Dopo tutto ci ...

“Perché non parli dei problemi degli italiani?” : la risposta dei The Jackal nel video che fa riflettere : “Rispondere a un problema con un altro problema non risolverà nessun problema”. È il senso, nonché il titolo del post su Facebook, con cui i The Jackal hanno affrontato una tendenza, quella di trattare un tema (in questo caso l’accoglienza) evitando che si ricevano le critiche per non aver parlato – anche – di altri argomenti. video Facebook/The Jackal L'articolo “Perché non parli dei problemi degli ...