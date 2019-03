Perché l' Inter ha vinto su Icardi

Intervista] L'avvocato : "Vi spiego Perché Cesare Battisti ha deciso di confessare gli omicidi" : La decisione di Cesare Battisti di assumersi la responsabilità degli omicidi da lui commessi 40 anni fa come militante dei Proletari armati per il comunismo e di chiedere scusa ai familiari delle sue ...

Inter-Kovacic - ora si può davvero : ecco come e perchè! : INTER KOVACIC- Secondo quanto riportato da “SportMediaset”, l’Inter starebbe valutando attentamente la possibilità di rimettere le mani su Kovacic. Il centrocampista croato, attualmente in forza al Chelsea, potrebbe decidere di lasciare la Premier League per riabbracciare l’Inter e la Serie A. Un ritorno che permetterebbe all’Inter di rinforzare la sua linea mediana, arricchendola di grinta, […] L'articolo ...

Cosmoprof 2019 - intervista a Mario Ciarpella : ‘Invecchiare è bello Perché ci mantiene vivi a lungo’ : Tra gli espositori presenti alla fiera del Cosmoprof 2019, la redazione di Blasting News ha incontrato Mario Ciarpella, amministratore delegato di Mary Rose, azienda specializzata nella cosmesi naturale e produttrice di particolari emulsioni bifasiche che rispettano la pelle. Tra queste è presente un preparato realizzato con una combinazione di sei piante officinali con metodo di estrazione che è stato poi brevettato. Insomma, per scoprire ...

Intervista a Mario Ciarpella : ‘Invecchiare è bello Perché ci mantiene vivi a lungo’ : Tra gli espositori presenti alla fiera del Cosmoprof 2019, la redazione di Blasting News ha incontrato Mario Ciarpella, amministratore delegato di Mary Rose, azienda specializzata nella cosmesi naturale e produttrice di particolari emulsioni bifasiche che rispettano la pelle. Tra queste è presente un preparato realizzato con una combinazione di sei piante officinali con metodo di estrazione che è stato poi brevettato. Insomma, per scoprire ...

Douglas Costa-Inter - affondo Marotta : ecco perchè si può davvero : Douglas COSTA INTER- Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni di mercato, l’Inter starebbe valutando seriamente la possibilità di mettere le mani su Douglas Costa, attaccante della Juventus e potenziale sacrificato bianconero in vista della prossima estate. Paratici potrebbe decidere di aprire alla cessione del brasiliano in caso di assalto reale e concreto a Chiesa. 70 […] L'articolo Douglas Costa-Inter, affondo Marotta: ...

"Ecco Perché lo sblocca cantieri rischia di essere uno tsunami". Intervento di Federico Giusti : Lo sblocca cantieri rischia di essere uno tsunami non solo perchè il via libera alle grandi opere ma perchè stanno modificando il codice degli appalti, il rischio che corriamo è di incentivare le ...

Perché i mercati s'interrogano sulle mosse della Fed : Milano. Fino ad alcuni mesi fa la data del 20 marzo era segnata sul calendario degli investitori come quella in cui la Federal Reserve, sotto la guida di Jerome Powell, avrebbe potuto decidere il primo rialzo dei tassi d'interesse nel 2019 (il livello attuale è del 2,5 per cento contro zero per cent

La Confessione (Nove) - Gomez a Bersani : “Perché non intervenne quando Violante disse che fu garantito a Berlusconi il conflitto d’interessi?”. “Non sapevo niente” : Ospite de “La Confessione” condotta Peter Gomez, venerdì 15 marzo alle 22.45 su Nove, è l’ex segretario del Pd, Pier Luigi Bersani. Il giornalista parte da un “famigerato” episodio del 2003 quando alla Camera dei deputati, l’allora ex vicepresidente della Camera Luciano Violante (nelle file dei Democratici di Sinistra – l’Ulivo) disse che “a Berlusconi e Letta era stato garantito che non avremmo ...

TPI intervista gli studenti che marciano per il clima : 'Greta ci ha convinto Perché non ha colore politico' : I ragazzi hanno pensato di non dover per forza avere delle opinioni già costituite per decidere cosa vogliono a riguardo, devono solo pensare alla loro vita, al loro mondo, alla città in cui vivono, ...

[L'intervista] Crosetto : "La via della Seta? Vicenda gestita con superficialità. Ecco perchè preoccupa" : Cina è lo stato più forte al mondo ma anche uno dei meno democratici e mette direttamente le mani nell'economia per conquistare i mercati. Questo non va mai dimenticato né sottovalutato. Il problema ...

Teotino : 'La Juve è tornata grande - l'Inter no : ecco Perché' - : A poche ore dal match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro l'Eintracht di Francoforte, Gianfranco Teotino è tornato a parlare di Inter su Radio Sportiva. Lo spunto, in realtà, ...

Sophie - la rabbia della figlia di Luke Perry : ‘Non piangerò Perché lo dice internet’ : “Non ho intenzione di sedermi nella mia stanza e piangere un giorno sì e l’altro pure finché internet non ha deciso che per me è finalmente appropriato fare anche altro“: con queste parole Sophie Perry, figlia del compianto Luke, scomparso dieci giorni fa in seguito a un malore da cui non si è mai rimesso, ha respinto al mittente le critiche che le sono arrivate da vari utenti web. In tanti, infatti, hanno messo in discussione ...

Riqualificazione Waterfront di Levante - Salvatore - M5S - : Perché Ucina non figura tra gli interlocutori primari?" : 'Per amor di cronaca, ripercorriamo la vicenda - continua Salvatore -. Nel 2004, la darsena da diporto del Porto di Genova è stata infrastrutturata con fondi pubblici attraverso un investimento di 26 ...

'Perché rigore a Bernardeschi e non a Schick?' : è polemica social - interviene Gandini : ROMA - Sta facendo molto discutere sui social l'episodio del rigore concesso alla Juve ieri sera per fallo di Correa su Bernardeschi paragonato a quello non concesso alla Roma in casa del Porto per ...