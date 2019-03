“I calciatori di Serie A si ammalano di Sla sei volte di più rispetto agli altri”

Nuovo studio sulla Sla - i calciatori di serie A sei volte più a rischio del resto della popolazione : I risultati della ricerca condotta dall’Istituto Negri di Milano. Per definire il campione di ricerca si è partiti dagli...

Caos in Serie D - rissa tra calciatori nello spogliatoio : coinvolto il presidente - cacciati 7 tesserati : Clamoroso quanto successo nel campionato di Serie D e che riguarda anche il Tuttocuoio. Secondo quanto riportano ‘Il Tirreno’ ed anche ‘La Nazione’ Caos nello spogliatoio all’intervallo del match di oggi contro il Ponsacco e concluso con il risultato di 0-3. Nell’intervallo parole pesanti tra i calciatori e sono volati anche scarpini, uno di questi ha colpito anche la presidentessa Paola Coia, la stessa ...

Plusvalenze record in Serie A : l’11 con i calciatori che fanno ricche le società [FOTO] : 1/14 Mauro Locatelli/Laresse ...

Serie A - le decisioni del Giudice Sportivo : dodici i calciatori squalificati per un turno : Il Milan perde Suso in vista del match con l’Empoli, mentre il Napoli dovrà fare a meno di Insigne Sono dodici i calciatori che salteranno per squalifica la 25ª giornata del campionato di Serie A, come si evince dal comunicato del Giudice Sportivo pubblicato oggi. Il Milan non potrà contare su Suso nel match di San Siro con l’Empoli, mentre Lorenzo Insigne salterà la sfida tra Parma e Napoli. Questa la lista dei giocatori ...

Serie C - il Pro Piacenza in campo a Cuneo con 7 baby calciatori e un allenatore diciannovenne : Piacenza - È una domenica surreale quella che ha visto come protagonista il Pro Piacenza. La squadra emiliana, obbligata a tornare in campo dalla Figc e dalla Lega Pro per non incappare nella quarta ...

Calciomercato - tutti i calciatori della Serie A finiti in Cina. FOTO : Marek Hamsik è l'ultimo calciatore che ha lasciato il campionato italiano per approdare nella Chinese Super League. Prima dello slovacco in tanti, a partire dagli anni 2000, hanno già compiuto questo ...

Calcioscommesse - Paoloni torna a parlare : “scommettono tutti i calciatori - anche in Serie A” : Calcioscommesse, Paoloni sta attendendo il giudizio definitivo in merito al caso che lo ha visto protagonista nel 2010 “In quegli anni ho perso 500.000 euro. Scommettevo e millantavo risultati aggiustati per liberarmi dei creditori ma non ho mai truccato una partita né avvelenato i miei compagni di squadra. Come avrei potuto?“. Marco Paoloni è tornato a parlare dopo la lunga inchiesta sul Calcioscommesse che ha avuto inizio nel ...

Gli undici calciatori più pagati della serie A : L'arrivo di Ramsey un effetto lo produrrà sicuramente: diventa al momento con 8 milioni netti all'anno il secondo calciatore più pagato della serie A dopo Cristiano Ronaldo. Vediamo quali sono dunque ...

Tragedia Flamengo - calciatori Serie A col lutto : Tragedia Flamengo – Ultime ore drammatiche per i mondo del calcio in particolar modo per i giovani ragazzi del Flamengo che hanno perso la vita nell’incendio avvenuto a Rio de Janeiro, per questo motivo in memoria dei ragazzi tutti i calciatori che prenderanno parte alle partite della 4/a giornata di ritorno della Serie A scenderanno in campo con il lutto al braccio, la decisione è arrivata direttamente dalla Lega nazionale ...

