Ecobonus - Chi lha visto?

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Una serie ininterrotta di figuracce: dalla tassa sulla Panda, poi ritirata a furor di popolo, allesclusione (per dimenticanza!) delle Euro 0 dal bonus rottamazione; dallecotassa sulle auto usate e dinteresse storico ad alte emissioni allincentivo allacquisto di macchine da 60 mila euro, che chi può permettersele non ha bisogno, in genere, dellaiutino statale (e non ha nemmeno vecchie macchine da rottamare).Cento giorni non bastano. Ma la cosa più incredibile è che a cento giorni, domani, dallaccordo sullemendamento/ecotassa alla legge di bilancio, era il 18 dicembre 2018, di quellincentivo si sono perse completamente le tracce nelle stanze del governo. Al punto che più duno, anche tra gli addetti ai lavori, dubita che lo vogliano veramente attivare. Il decreto del ministero dello Sviluppo economico che dovrebbe disciplinarne lerogazione avrebbe dovuto essere emanato ...

