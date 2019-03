Così l' intellighenzia rossa ha coperto 50 anni di bugie

ilgiornale

(Di mercoledì 27 marzo 2019) U n po' di aritmetica. Prendiamo i sostenitori di Cesare Battisti e sommiamoli ai firmatari della lettera aperta contro il commissario Luigi Calabresi. Il risultato è: cinquant'di cultura di ...

dragonquest95 : RT @VittorioBanti: @FabioBartolucci No, ma siamo così lontani, oramai, che avresti tutta l'intellighenzia contro, e non è facilissimo nuota… - VittorioBanti : @FabioBartolucci No, ma siamo così lontani, oramai, che avresti tutta l'intellighenzia contro, e non è facilissimo… - Vincentne : RT @GIGGIONAPOLI: Uno con la 3^ media come ci arriva così in alto , per la sua cultura o intellighenzia ??????? -