Arezzo, per mesi dà cocaina alla figlia di 14 anni e la picchia fino a mandarla in ospedale

(Di mercoledì 27 marzo 2019) L’incubo di una adolescente della provincia di: persarebbe stata vittima delle violenze di sua madre, che non solo alzava continuamente le mani su di lei, ma le passava di continuo della. La ragazza ha raccontato tutto quando è finita in ospedale. La donna rinviata a giudizio per maltrattamenti e spaccio.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...