Un calcio alla plastica in laguna Così volontari e calciatori ripuliscono Venezia

calcio - Seconda Categoria. Mister Alloisio alla caccia dei play off : "Senza ossessione - proviamo a inseguire un sogno" : Per la cronaca, il finale di stagione dei valligiani non pare proibitivo: Cengio e Priamar in casa, Nolese e Rocchettese in trasferta. Tutte sfide contro le ultime quattro della classe e quindi alla ...

Il presidente del Siracusa calcio incontra il sindaco Italia : l'amministrazione comunale è vicina alla società : ... tra il sindaco di Siracusa Francesco Italia ed il presidente del Siracusa calcio , Giovanni Alì , alla presenza dell'amministratore delegato azzurro Nicola Santangelo , dell'assessore allo Sport, ...

calciomercato Juventus - il ct della Colombia a James Rodriguez : 'Vai alla Juve' : La Juventus si conferma una meta ambita per molti giocatori e sicuramente l'arrivo di Cristiano Ronaldo facilita questo desiderio da parte di molti calciatori. I quarti di finale di Champions League da poco conquistati confermano la qualità dei bianconeri, che non passa inosservata a tanti professionisti e amanti del calcio. A tal proposito, il commissario tecnico della Colombia Carlos Queiroz (che tutti ricordano come assistente di Alex ...

calcio sotto schock - donna muore schiacciata dalla folla prima di una partita : Tragedia ieri prima dell’inizio di Zimbabwe-Congo, vinta per 2-0 dai padroni di casa, che si sono qualificati così per la fase finale della Coppa d’Africa 2019. A causa della calca che si era formata davanti all’ingresso dello stadio, una donna è stata schiacciata dal peso della folla ed è morta in seguito alle fratture riportate. A darne notizia è stata la federCalcio locale. SCARICA GRATIS L’APP DI CalcioWEB PER ESSERE ...

La Bild : «Agnelli - piano esplosivo per il calcio europeo». La Bundesliga si ribella alla Superlega (in Italia silenzio) : Il numero due della Bundesliga L’Italia si conferma un mondo a parte. Il mondo dei ninnoli e dei sogni. L’universo in cui si fa fatica a essere informati e chiedetevi come mai. Domani ad Amsterdam – come riportato dal Napolista – si terrà la 22esima assemblea generale dell’Eca l’associazione che riunisce i grandi club – in realtà ormai quasi tutti – e che (presieduta da Andrea Agnelli) ha come ...

Il calcio alla playstation diventa una scuola social : Inaugurato a Roma, all'interno dell'Orange FutbolClub, club di calcio fra i più in voga della Capitale, la prima game-room di Italia dove i ragazzi potranno essere allenati a giocare alla playstation ...

Johan Cruijff - l'uomo che ha saputo stupire il calcio fino alla fine : La magia del calcio continua quando vedi vincere la Nuova Primavera azzurra di Roberto Mancini e andare a rete Barella e Keane. La poetica del calcio ritorna quando rileggi Osvaldo Soriano, Giovanni Arpino ed Eduardo Galeano. La memoria del calcio ti commuove, ti prende il cuore quando pensi ai miti del passato, ai campioni che hanno illustrato, sul verde del prato, la bellezza infinita del pallone. Il 24 marzo 2016 (Olanda-Germania oggi in suo ...

calcio a 5 - Città di Massa rovina la festa alla capolista : ... in occasione della partita di Serie D tra la Massese e la capolista Pianese, dove riceverà dai locali un riconoscimento per aver portato in alto il nome dello sport apuano durante le Final Eight di ...

calcio - esordio positivo per l'Italia sul palcoscenico d'Europa : 2-0 alla Finlandia : l'Italia di Mancini protagonista di un esordio positivo alle qualificazioni degli europei di Calcio: 2-0 alla Finlandia a Udine. Un gol per tempo, il più classico dei risultati. In rete Barella e Kean (il primo nato nel nuovo millennio a segnare in Nazionale).

Sconfitta dalla Turchia - la Federcalcio albanese esonera il ct Panucci : Roma - La Federcalcio albanese ha esonerato Christian Panucci . Al ct italiano è stata fatale la Sconfitta per 2-0 con la Turchia nelle qualificazioni all'Europeo del 2020. Nel comunicare di aver ' ...

Nazionale calcio - stasera la sfida alla Finlandia : Il coraggio non gli manca, e neppure la fiducia nei giovani azzurri. Roberto Mancini si tuffa nelle eliminatorie europee lanciando il 19enne Moise Kean, attaccante vercellese di origini ivoriane. Il ...

Sassari calcio Latte Dolce : palla a mister Stefano Udassi - presentazione gara contro Cassino : Il Sassari calcio Latte Dolce si prepara ad affrontare la seconda trasferta consecutiva lungo un calendario che, dopo il Flaminia, propone ai biancocelesti l’ostacolo Cassino. Proprio il Cassino, pesce d’acqua alta che si agita parecchio ai bordi della zona playoff, è una delle squadre più belle viste quest’anno giocare al Vanni Sanna, formazione costruita per vincere, rinforzata per convincere e lanciata ...

Di Francesco alla Fiorentina/ calciomercato : dopo l'esonero a Roma una nuova chance : Di Francesco alla Fiorentina è un'idea che circola in queste ore e che potrebbe portare il tecnico ad avere una seconda chance dopo l'esonero a Roma.

calcio - Qualificazioni Europei 2020 : Piatek regala la vittoria alla Polonia. Poker dell’Olanda - il Belgio batte la Russia : Oggi si è svolta la prima giornata delle Qualificazioni agli Europei 2020 di Calcio con dieci partite in programma. Tra i risultati odierni spiccano le vittorie di Olanda, Croazia, Belgio e Polonia, mentre la Scozia è stata sconfitta a sorpresa dal Kazakistan. L’Italia scenderà invece in campo sabato contro la Finlandia. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dal Gruppo I dove il Belgio ha battuto 3-1 la Russia grazie ad ...