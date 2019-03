Speziale | Raciti resta in carcere

corrieredellosport

(Di martedì 26 marzo 2019) ANSA, - CATANIA, 26 MAR -inAntoninoil 30enne, minorenne ai tempi dei fatti contestati, condannato a sei anni di reclusione per l'omicidio preterintenzionale dell'ispettore ...

AllNewsRealty : Catania, omicidio ispettore Raciti: Speziale resta in carcere - PrimaStampa_eu : Catania, omicidio ispettore Raciti: Speziale resta in carcere - palermo24h : Omicidio Raciti, per il Tribunale di sorveglianza Antonino Speziale deve restare in carcere -