Ronaldo | torno tra una settimana o due

Cristiano Ronaldo ad Abola : «Torno tra una settimana o due» : L’edizione on line del giornale portoghese Abola riporta le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo dopo l’infortunio alla coscia destra patito contro la Serbia in una gara valevole per le qualificazioni a Euro 2020. «Non sono preoccupato – ha detto -, conosco bene il mio corpo. So che dovrei tornare tra una settimana o due». Quindi sicuramente ci sarà per la sfida di Champions all’Ajax di Tadic che stasera ha segnato su ...

Calciomercato Juve - possibile ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid (RUMORS) : Le prime pagine dei giornali di oggi sono tutte per Cristiano Ronaldo, definito "re", "mostro" e "disumano", dopo la superba tripletta rifilata all'Atletico Madrid (due colpi di testa sontuosi e il rigore decisivo che ha fissato il risultato sul tre a zero per i bianconeri). La super prestazione del fenomeno portoghese ha permesso alla Juventus di ribaltare il due a zero subito all'andata dalla squadra allenata da Diego Simeone, che dopo la ...

Real Madrid - Zidane parla del ritorno di Cristiano Ronaldo : Real Madrid, il ritorno di Zidane apre a quello di Cristiano Ronaldo? La domanda, in un mondo come quello del calcio dove tutto può accadere - a maggior ragione quando si parla di Real Madrid - è ...

Ronaldo-Real Madrid - clamoroso ritorno con Zidane? Questa la verità! : RONALDO REAL Madrid- Zinedine Zidane sorprende tutti e dice sì nuovamente al Real Madrid. Una decisione nata nelle scorse settimane e poi sentenziata nelle scorse ore. Un sì scaturito anche piuttosto in fretta, Zidane ha confessato che il Real Madrid è la sua casa e non ha avuto particolari dubbi sul suo ritorno. Chiaramente, l’arrivo […] More

Zidane 'snobba' la Juve : 'Volevo solo il Real Madrid. Ritorno di Ronaldo? Ora non ne parlo' : MADRID - ' Allenare il Real è una cosa diversa. H o ricevuto varie proposte ma non sono voluto andare in altre squadre . Al presidente non potevo dire di no' ha detto Zinedine Zidane che si è ...