MotoGP | i precedenti di Andrea Dovizioso nel GP d’Argentina Un solo podio e due cadute

(Di martedì 26 marzo 2019) Dopo una pausa di tre settimane il Motomondiale si appresta a cominciare il secondo round della stagione sul circuito di Termas de Rio Hondo, sede del Gran Premio d’Argentina 2019. Nella classe reginaha trionfato all’esordio in Qatar davanti al campione iridato in carica Marc Marquez, perciò si presenta ai nastri di partenza del weekend sudamericano da leader del Campionato consapevole di poter disporre di un pacchetto tecnico di altissimo livello. Il forlivese non ha però un ottimo rapporto con la pista argentina, dato che in passato ha spesso fatto fatica ad essere competitivo conquistando unpiazzamento sule non riuscendo mai a partire dalla prima fila in griglia.La prima partecipazione del “Dovi” al GP d’Argentina risale al 2014, in cui stampò il quinto tempo in qualifica in sella alla Ducati (al suo secondo anno nella ...

