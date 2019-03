L' annuncio di Erdogan | La basilica di Santa Sofia diventerà una moschea

ilgiornale

(Di martedì 26 marzo 2019) Il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha in questi giorni annunciato che presto ladia Istanbul, una delle chiese più antiche e grandi del mondo e attualmente con funzione di museo, verrà trasformata in una.Durante alcune recenti interviste concesse a delle televisioni private nazionali, il leader Akp, intento a fare campagna elettorale per i candidati del suo partito alle amministrative del 31 marzo, ha espresso la volontà del proprio governo di dedicare al culto islamico il monumento cristiano caratteristico della metropoli turca. La, eretta nel sesto secolo dopo Cristo per decisione dell"imperatore bizantino Giustiniano, aveva già svolto la funzione didal 1453, anno della conquista ottomana della città sul Bosforo, al 1935, quando venne adibita a museo su impulso dell"esecutivo Atatürk.La decisione di riconsegnare al credo maomettano ...

