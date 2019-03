Il Papa va in Campidoglio e Raggi chiede il miracolo

Papa Francesco in Campidoglio : di Enzo Bonaiuto Papa Francesco sarà in Campidoglio martedì , quarto pontefice dell'età contemporanea a salire sul colle capitolino per una visita ufficiale al Comune di Roma, ora denominato Roma ...

E il Campidoglio sbianchetta il discorso di De Vito per la visita del Papa : ' Ore 11.30. Il Santo Padre e la Sindaca fanno ingresso nell'Aula Giulio Cesare, poi il saluto del Presidente dell'Assemblea Capitolina, ' . Questo annotava il bollettino stilato due giorni fa dal ...

Papa Francesco il 26 marzo incontrerà il Consiglio comunale in Campidoglio : Papa Francesco si recherà in Campidoglio martedì 26 marzo per incontrare il Consiglio comunale. Lo ha annunciato il portavoce vaticano Alessandro Gisotti. Il pontefice ha accettato l'invito a suo tempo formulato dal sindaco di Roma, Virginia Raggi.

Raggi : grazie Papa Francesco per aver accettato invito in Campidoglio : Roma – “Ringrazio Sua Santita’ Papa Francesco che ha accolto l’invito di Roma a incontrare l’Assemblea capitolina in Campidoglio il prossimo 26 marzo”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, incontrando la stampa in Campidoglio. Questa visita, ha sottolineato Raggi, “e’ il segno tangibile dell’attenzione che il Santo Padre riserva e vuole confermare nei confronti dei cittadini romani ...

