Fabrizio Corona parla dal carcere: "Sono abbattuto, ora basta eccessi" (Di martedì 26 marzo 2019) Fabrizio Corona parla dal carcere: "Sono abbattuto, ora basta eccessi"



“Pronto a reagire" e a non lasciarsi più andare a "eccessi e a comportamenti sopra le righe". Così da San Vittore l’ex re dei paparazzi. Il giudice ha deciso lo stop dell'affidamento per una serie di violazioni delle prescrizioni anche legate a sue apparizioni in tv







"Pronto a reagire" e a non lasciarsi più andare a "eccessi e a comportamenti sopra le righe". Così da San Vittore l'ex re dei paparazzi. Il giudice ha deciso lo stop dell'affidamento per una serie di violazioni delle prescrizioni anche legate a sue apparizioni in tv

