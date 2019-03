Copyright | l’Europarlamento approva  la direttiva | equo compenso in Rete 

corriere

(Di martedì 26 marzo 2019) I favorevoli sono stati 348, i contrari 274, gli astenuti 36: nonostante il lobbying delle multinazionali del digitale

right_ture : RT @ClaudioPerconte: L’Europarlamento ha appena approvato il più grande bavaglio di tutti i tempi per azzoppare l’informazione indipendente… - ferrymill : RT @ClaudioPerconte: L’Europarlamento ha appena approvato il più grande bavaglio di tutti i tempi per azzoppare l’informazione indipendente… - grdmrn : RT @ClaudioPerconte: L’Europarlamento ha appena approvato il più grande bavaglio di tutti i tempi per azzoppare l’informazione indipendente… -