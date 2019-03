TIM | si va verso la resa dei conti

Cade l'ul TIM a roccaforte dell'ISIS - il padre di Orsetti : «Primo passo verso il mondo che sognava Lorenzo» : Lo Stato Islamico ha ancora delle armi, del potere e degli uomini, ma non ha più un territorio. Le Forze democratiche siriane, SDF, hanno vinto la battaglia di Baghuz, che durava da inizio gennaio, in ...

Sondaggi europee 2019 : ul TIM i dati partiti Italiani verso le elezioni : Sondaggi europee 2019 : ultimi dati partiti Italiani verso le elezioni A un livello macroscopico, l’ultima settimana ha confermato il trend rilevato a partire dalle tornate regionali in Abruzzo e Sardegna sul fronte Sondaggi . D’altra parte, andando a osservare i dati con la lente d’ingrandimento è possibile notare delle interessanti novità relativamente alle intenzioni di voto. Sondaggi europee 2019 : Pd sorpassa i 5 Stelle? Come si ...

C'è una traccia di Samira nel garage - il giallo di Set TIM o verso la svolta : Il fiuto di Simba e Aska, la coppia di Breton in forza al nucleo cinofili dell'Arma a Bologna porta i carabinieri dritto ad un box nel cortile di questa abitazione di via Petrarca. Le attenzioni degli ...

Stop ai selfie all'interno di Auschwitz : "Offensivi verso vit TIM e della Shoah" : In Polonia, le autorità preposte alla conservazione dell'ex campo di concentramento di Auschwitz hanno in questi giorni vietato ai turisti di fare selfie all'interno del sito storico. I sovrintendenti ...

Pronti per l’ulTIMo miglio. Verso cittadini di serie “A” e di serie “B” : Erano flautati i commenti dei presidenti delle Regioni Veneto e Lombardia lo scorso 14 febbraio."Adesso c'è un testo; contiene ancora alcune criticità per quanto riguarda l'ambiente, la sanità, le infrastrutture e la cultura ma è un testo che ora passa in mano alla politica" - ha fatto notare il veneto Luca Zaia. "Adesso bisogna essere Pronti per l'ultimo miglio"."Lo faremo in tempi brevi per giungere al più ...