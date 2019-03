Skoda Kodiaq - Dalla Suv nascerà un pick-up

quattroruote

(Di lunedì 25 marzo 2019) Sempre più costruttori europei stanno accogliendo nei propri listini dei-up e anche lapresto avrà un veicolo cassonato basato sulla. L'evoluzione della Suv sarà creata dagli studenti delloVocational School for Mechanical Engineering, ma si tratterà solo di una one-off senza alcun futuro produttivo, esattamente come i cinque prototipi che l'hanno preceduta.Il prossimo giugno i 35 studenti con età compresa tra i 17 e i 20 anni presenteranno il nuovo-up, del quale non è stato ancora ufficializzato il nome. Il costruttore si è infatti limitato a diffondere solo un bozzetto della nuova vettura, descrivendola come una moderna due porte dal design espressivo: dalle prime ricostruzioni grafiche il prototipo avrà un look ispirato al mondo delle fuoristrada. Passaruota allargati alloggeranno pneumatici tassellati di grandi dimensioni, mentre molti dettagli della ...

