Salute | l’allarme sulle e-cig | “Le ricariche abusive sono dannose | non usarle”

(Di lunedì 25 marzo 2019) “L’Associazione nazionale per i vapers uniti (Anpvu) condanna fermamente chi, oltre a non rispettare le leggi, sporca il mondo dello svapo con atteggiamenti volti al proprio tornaconto, senza considerare l’importanza di appartenere ad un comparto che dovrebbe avere, come impronta caratteristica, quella di rappresentare in primis l’efficacia nella riduzione del danno e la tutela della”.A sostenerlo, in una nota è il presidente nazionale dell’associazione Anpvu, Carmine Canino, dopo il sequestro, avvenuto nei giorni scorsi da parte dei carabinieri del Nas diper sigarette elettroniche confezionate abusivamente.“L’iter che porta alla notifica della conformità dei prodotti da svapo – prosegue – prevede un’attenta verifica della composizione dei liquidi volta a escludere la presenza di sostanze non più ...

