Rifiuti Roma | nodo Tmb tempi riapertura

Rifiuti Roma - pm indaga : incendio colposo : 12.02 La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione all' incendio del Tmb di Rocca Cencia avvenuto nella tarda serata di ieri. Nel fascicolo si ipotizza, al momento, il reato di incendio colposo .In nottata il pm,Villani si è recato nell'impinato per effettuare un primo sopralluogo.La struttura di Rocca Cencia, a differenza del Salario reso inutilizzabile dall' incendio di dicembre 2018, "non è stata compromessa dalle fiamme ...

Rogo all'impianto di Rifiuti a Roma : la Procura indaga per incendio colposo : La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione all'incendio del Tmb di Rocca Cencia avvenuto nella tarda serata di domenica Nel fascicolo si ipotizza, al momento, il reato di incendio colposo. In nottata il pm Carlo Villani si è recato nell'impianto per effettuare un primo sopralluogo.A piazzale Clodio è avviata da tempo una indagine sull'incendio al Tmb Salario avvenuto l'11 dicembre scorso. Anche in questo ...