Razzo su Tel Aviv | Hamas vota Netanyahu | mentre inizia la quarta guerra di

(Di lunedì 25 marzo 2019) Errore o atto deliberato, poco conta. Perché quelsu Telfa tornare Israele in trincea e infiamma la campagna elettorale a due settimane dal voto. Ora la sicurezza torna ad essere al centro dello scontro politico, e su questo terreno Benjaminsa di "giocare in casa". Ilesplode nel giorno in cuiè a Washington, per rinsaldare il rapporto, già strettissimo, con l'amico Trump. In nome della sicurezza minacciata, il presidente Usa "regala" a Israele la sovranità sulle Alture del Golan. Quelsu Teloffre a The Donald una forte motivazione in più per essere a fianco, in tutto e per tutto, con l'alleato israeliano. I caccia israeliani entrano in azione a Gaza proprio nel momento in cui a Washington è in corso l'incontro tra il premier israeliano, Benjamin, e il presidente Usa, Donald Trump. ...

