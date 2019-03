Non è l' Arena | Enrico Mentana dà la linea e fa ironia? Massimo Giletti lo fulmina

Enrico Mentana - la battuta al vetriolo in diretta a Massimo Giletti : “Non vorrei che facessi Non è Non è l’Arena come la D’Urso” : “Ho letto sui social che abbiamo litigato ma ti sei dimenticato di dirmelo“, scherza così Enrico Mentana con Massimo Giletti durante il collegamento al TgLa7 per il lancio della nuova puntata di Non è l’Arena. Un chiaro riferimento alle voci circolate nei giorni scorsi per la maratona elettorale del direttore sulle elezioni regionali in Basilicata a discapito del talk del giornalista torinese, tensioni tra i due che sarebbero ...

Non è l'Arena - Annalisa Chirico umilia il grillino : 'Cosa vi siete fatti rimborsare' - storiaccia di soldi : Il tema è l'abolizione dei vitalizi . Se ne parla in studio da Massimo Giletti a Non è l'Arena . A confrontarsi la giornalista Annalisa Chirico e il grillino Giancarlo Cancelleri , che ne esce con le ...

Non è l'arena - Augusto Minzolini inchioda Marco Travaglio : la vergogna sul cadavere di Imane Fadil : E su quelle stesse diagnosi ci sono stati giornali che hanno già tratto la conseguenza politica'. Minzolini punta il dito direttamente contro Marco Travaglio e il suo quotidiano: 'Tu non puoi dire ...

Non è l'Arena - Fabrizio Corona e la rivelazione-choc su Imane Fadil : 'Cosa chiedeva sul letto d'ospedale' : A Non è l'Arena di Massimo Giletti , il programma della domenica sera su La7, nelle ultime battute si parlava del misterioso caso di Imane Fadil , la testimone del processo Ruby morta in circostanze ...

Non è l'arena - Vittorio Sgarbi e lo schifo di Marco Travaglio : 'Cosa ha osato dire sulla morte di Imane Fadil' : Siamo a Non è l'arena , il programma di Massimo Giletti su La7. L'ultimo segmento di programmazione è dedicato al caso Imane Fadil , la morte della teste del caso Ruby avvenuta in circostanze ...

Non è l'Arena - telecamera nascosta : perde il lavoro per il servizio di Giletti. Occhio : clamorosa 'vendetta' : Era stato licenziato dopo una puntata di Non è l'Arena di Massimo Giletti , per essere stato ripreso da una telecamera nascosta mentre spiegava al giornalista di La7 come ottenere il reddito di ...

Non è l'Arena - gli ascolti di Massimo Giletti con Manuel Bortuzzo in studio : l'abbraccio da brividi : Buoni ascolti per Massimo Giletti. La puntata di Non è l’Arena di ieri 17 marzo arriva al 5.6% di share e a 1.085.000 spettatori raggiunti. Ieri il conduttore ha trattato all’interno del talk di La7 alcuni dei temi caldi del momento. Ad aprire il programma l’intervista di Giletti a Manuel Bortuzzo e

Bortuzzo a Non è l'Arena : 'I miei aggressori? Gli direi bravi - io sono ancora qui' : 'Ho guardato avanti e ho cercato tutte le cose più belle che potevano esserci e che mi aspettano e sono molto di più di quelle brutte che ho passato. Sicuramente l'essere atleta mi ha aiutato a ...

Non è l'Arena 17 marzo 2019 diretta : in studio Manuel Bortuzzo con Massimo Giletti : Non è l'Arena, gli ospiti di domenica 17 marzo 2019 Tra gli ospiti in puntata ci saranno tra gli altri l'opinionista fissa ed ex parlamentare Nunzia De Girolamo , per parlare di cronaca la ...

Massimo Giletti - bomba di Claudio Cerasa : "Cosa gli ha offerto Rai 1" - addio a Non è l'Arena?" : La bomba televisiva la sgancia Claudio Cerasa, direttore de Il Foglio. Si parla dei due nomi più discussi e chiacchierati delle ultime settimane: Fabio Fazio e Massimo Giletti. Il primo, conduttore di Che tempo che fa, nel mirino del governo sovranista che vorrebbe ridurgli il maxi-stipendio e togli

Non è l'arena - Nino Formicola da Massimo Giletti : 'Una donna di potere mi ha schiaffato contro il muro' : 'Una trentina di anni fa una persona di potere, una donna , mi ha schiaffato contro il muro e mi ha messo le mani addosso ed era molto esplicita la cosa e io ho detto di no'. A Non è l'arena di ...