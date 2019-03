Migrazioni climatiche verso l' Italia

lescienze

(Di lunedì 25 marzo 2019) 'Nonostante ciò, ritengo che già ora le evidenze presentate in questo studio vadano seriamente prese in considerazione dal mondo della politica, affinché anche in Africa si adottino strategie ...

sitathecheetah : RT @StampaCnr: Uno studio #Cnr-Iia mostra che le variazioni meteo climatiche, soprattutto l’#aumento della #temperatura, hanno una forte in… - StampaCnr : Uno studio #Cnr-Iia mostra che le variazioni meteo climatiche, soprattutto l’#aumento della #temperatura, hanno una… - iiacnr : Uno studio @iiacnr mostra come le migrazioni dal Sahel all’Italia siano state guidate soprattutto dalle variazioni… -