Chi è Francesca Verdini - la presunta nuova fidanzata di Matteo Salvini : Dalla madre potrebbe aver preso il carisma; dal padre, l’attitudine alle larghe intese. Francesca Verdini, figlia di Denis e di Simonetta Fossombroni, sarebbe stata tanto vicina a Matteo Renzi quanto a Matteo Salvini, che alcune indiscrezioni vorrebbero come suo nuovo compagno. Nata 26 anni fa a Firenze, Francesca è cresciuta soprattutto con la madre: «Io il padre non l’ho fatto a nessuno dei miei figli», diceva Denis nel 2016. «Lui è sempre ...

Matteo Salvini - la minaccia a Giovanni Tria sui truffati delle banche : "Fallo - o ci penso io" : Mancano ancora i decreti attuativi perché i risparmiatori truffati dalle banche ricevano i risarcimenti di cui hanno diritti. L'attesa è legata alla firma del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che da settimane avrebbe i provvedimenti pronti sulla scrivania. È un tema cruciale per il governo, in

Silvio Berlusconi - retroscena da Arcore : il clamoroso schiaffo di Matteo Salvini (a casa sua) : Ancora un vertice, tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Un faccia a faccia rimasto segreto e di cui dà conto Dagospia. L'incontro sarebbe avvenuto nei giorni scorsi ad Arcore, visita privata dove ovviamente si è parlato anche del quadro politico. Il leader di Forza Italia, scrive Dago, avrebbe vo

FRANCESCA VERDINI FIDANZATA DI Matteo SALVINI?/ 'Parigi? Magari andiamo in due' : MATTEO Salvini e FRANCESCA VERDINI stanno insieme? Dopo Elisa Isoardi, la nuova FIDANZATA è la figlia del politico Denis. "Magari andiamo in due a Parigi"

Regionali Basilicata - Matteo Salvini esulta e infierisce sul Pd : "7-0 alla sinistra - voti triplicati. Grazie!" : Quando le urne in Basilicata erano ancora aperte, Matteo Salvini aveva detto chiaro e tondo che da lì a poche ore la Lega avrebbe governato anche quella regione. Dunque la promessa del ministro dell'Interno: conquistare a stretto giro anche i feudi rossi, regioni quali Emilia Romagna e Toscana. Ora,

Regionali in Basilicata - miracolo di Matteo Salvini : la Lega dal 6% al 19% in un anno : Ai trionfi, Matteo Salvini ormai si è abituato: il motore del centrodestra oggi sono lui e la sua Lega. Ma quanto accaduto alle Regionali in Basilicata, oggettivamente, va al di là di qualsiasi previsione. Vince il centrodestra con Vito Bardi e per distacco (questo era previsto). I grillini affogano

Quanto guadagna Matteo Salvini : stipendio e dichiarazione redditi : Quanto guadagna Matteo Salvini: stipendio e dichiarazione redditi Matteo Salvini: Quanto guadagna, ecco la dichiarazione dei redditi Il tema degli stipendi dei nostri politici ha da sempre tenuto alta l’ attenzione degli italiani, con una parte di essa speranzosa in un effettivo ridimensionamento dei costi della politica. In campagna elettorale, le proposte dei partiti usciti vittoriosi sembravano accomodarsi proprio a questo sentito bisogno ...

Matteo Salvini "bullo penoso poveraccio". L'assessore di Sala lo ricopre di insulti : Dalla "Stramilano" alla "stra-insulto", contro Matteo Salvini ovviamente. A Milano, capitale progressista d'Italia, il sindaco Beppe Sala parla di Ramy e dello Ius soli: "Non voglio mettere il cappello su questi fatti, come fanno in tanti. I temi sono complessi...". Ma quando gli ricordano che il mi

Elezioni Basilicata - urne chiuse : attesa per i risultati. Alle 19 affluenza al 39 - 7%. Matteo Salvini viola silenzio elettorale : urne chiuse in Basilicata. Si è votato fino Alle 23 per scegliere il nuovo presidente della Regione che andrà a prendere il posto di Marcello Pittella, l’ex governatore Pd travolto a luglio scorso dallo scandalo giudiziario sulla sanità. Alle 19 l’affluenza ai seggi si è attestata al 39,73%, secondo i dati comunicati sul sito del Viminale che riguardano tutti i 131 comuni coinvolti. Secondo i sondaggi di Opinio per la Rai, il ...

Ius Soli - Matteo Salvini : “Non se ne parla - cittadinanza non è un biglietto per il Luna Park” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, torna sullo ius Soli, spiegando che è un tema di cui non si parla: "La cittadinanza è una cosa seria e arriva alla fine di un percorso di integrazione, non è un biglietto per il Luna Park". E sul piccolo Ramy ammorbidisce i toni: "Spero di incontrarlo presto e ringraziarlo per il suo coraggio".Continua a leggere

Pif contro Matteo Salvini : “Fa il bullo con un ragazzino di 13 anni - è solo un bimbominkia” : “Abbiamo un ministro dell’interno che fa il bullo con un ragazzino di 13 anni“. Così Pif ha commentato su Instagram l’uscita di Matteo Salvini che, rispondendo a Ramy, uno dei ragazzini eroi dell’autobus dirottato e incendiato a Milano, aveva detto: “Vuole lo Ius Soli? Si faccia eleggere in Parlamento e cambi la legge”. Il riferimento […] L'articolo Pif contro Matteo Salvini: “Fa il bullo con un ragazzino di 13 anni, è solo un bimbominkia” ...

Matteo Salvini : "Ius soli? Non se ne parla. Spero di incontrare presto Ramy" : "Ius soli? Non se ne parla. L'Italia è già oggi il Paese che concede più cittadinanze ogni anno, non serve una nuova legge. La cittadinanza è una cosa seria e arriva alla fine di un percorso di integrazione, non è un biglietto per il Luna Park". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini, sottolineando che "in singoli casi eccezionali si può concedere anche prima del tempo, ma la legge non ...

mediaset - RETE 4 * " QUARTA REPUBBLICA ' : « LUNEDÌ 25 MARZO LE INTERVISTE A MANFRED WEBER E Matteo Salvini » - : Domani, LUNEDÌ 25 MARZO, in prima serata su RETEquattro, nuovo appuntamento con "QUARTA REPUBBLICA", il talk show su politica ed economia condotto da Nicola Porro. Al centro della puntata, un'intervista al candidato del Partito popolare europeo alla guida della prossima Commissione Ue MANFRED WEBER, che parlerà ...

E se Matteo Salvini avesse un nuovo amore? : Attenzione, attenzione, potrebbe trattarsi solo di gossip. Ma si dice che il vicepremier Matteo Salvini starebbe frequentando una persona, insomma: avrebbe una nuova fidanzata. Le voci parlano di Francesca Verdini, ventiseienne figlia di Denis, già plenipotenziario di Forza Italia e poi fondatore di Al. La storia durerebbe da poco più di un mese. A dare credito alle voci, ci sarebbe una cena al ristorante PaStation, a Roma, di proprietà di ...