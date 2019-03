Malata ' lasciata a terra da Ryanair'

ansa

(Di lunedì 25 marzo 2019) CAGLIARI, 25 MAR - Voleva rientrare al più presto a casa, in Sardegna, dopo essersi sottoposta all'ennesima seduta di chemioterapia. Ma per una ragazzina di 16 anni e per i suoi familiari il rientro ...

