Io | arbitro donna in un mondo di maschi | tra insulti e pregiudizi

Vessicchio chiede scusa all'arbitro donna : 'Ho sbagliato i modi - volevo attaccare il sistema non lei' : Mi sono espresso male; non sono sessista e le farei governare il mondo. Ero in diretta e non potevo subito riparare. Mi sono accorto subito di aver detto una cavolata e ne pagherò le conseguenze. Le ...

Frasi del telecronista contro l’arbitro donna - Nicchi : “sono sconcertato” : “Rimango sconcertato per le inqualificabili e discriminatorie espressioni utilizzate dal giornalista Sergio Vessicchio, telecronista per una TV locale della partita Agropoli-Sant’Angelo, nei confronti della nostra associata Annalisa Moccia, solo perché donna. Ad Annalisa, ed a tutte le nostre associate, va la piena solidarietà mia e di tutto il movimento arbitrale italiano, consapevole dell’importante apporto che quotidianamente danno alla ...

Vergogna Agropoli-Sant’Agnello - il telecronista : “l’arbitro donna è una cosa inguardabile - è uno schifo” [VIDEO] : Vergognoso episodio che si è verificato nel match valido per il girone B d’Eccellenza Agropoli-Sant’Agnello, il telecronista di CanaleCinque Tv, Sergio Vessicchio prima del fischio d’inizio ha rivolto nei confronti della’arbitro donna diverse frasi sessiste ed assolutamente da condannare: “Intanto io pregherei la regia di inquadrare l’assistente donna. E’ una cosa inguardabile. Uno schifo vedere le donne fare gli arbitri, ...

L’arbitro donna Annalisa Moccia offesa in diretta dal giornalista Sergio Vessicchio : tutta la vicenda : Ci ritroviamo spesso e volentieri a commentare bufale o notizie sulla carta irreali (come quella riguardante la possibile soppressione di cuccioli di Pastore Maremmano venerdì scorso), un po' come il sottoscritto ha reagito nei primi istanti in cui si è imbattuto nel video relativo al giornalista Sergio Vessicchio, chiamato a commentare il match di Eccellenza tra Agropoli e Sant'Agnello questo sabato. Poco prima che cominciasse l'incontro, ...

Telecronista tv contro l'arbitro donna : "E' uno schifo vedere le donne che arbitrano... è una cosa inguardabile" (VIDEO) : "Io prego la regia di seguire l'assistente donna... E' una cosa inguardabile. E' uno schifo vedere le donne che vengono a fare gli arbitri in un campionato dove le società spendono centinaia di migliaia di euro ed è una barzelletta della Federazione questa... Eccola, Annalisa Moccia di Nola, una cosa impresentabile per un campo di calcio..." Così parlò Sergio Vessicchio, Telecronista di CanaleCinqueTv, che ieri, sabato 23 marzo, ha seguito e ...

