Donatelli | “Il Napoli voleva Kouamé | ora non so”

(Di lunedì 25 marzo 2019) Il direttore sportivo del Genoa, Mario, è intervenuto ai microfoni di 'Si gonfia la rete' su Radio Marte, rilasciando importanti dichiarazioni sul mercato in uscita: "Romero è un giocatore sicuramente appetito da grandi club, in questo momento c'è la Juventus che è in vantaggio su tutte. Per adesso però dobbiamo restare concentrati sul campionato, per noi ancora aperto. In questo momento non c'è nessuna trattativa con ilper. L'interesse c'è stato ma non so se adesso ci sia. Il ragazzo ha anche molti estimatori". Infine una battuta su Prandelli: "Siamo felici, non lo scopriamo di certo noi, ha avuto un passato eccellente".

