Cittadinanza a Ramy, Matteo Salvini: “Ragazzo viene usato dalla sinistra, lo aspetto al Viminale” (Di lunedì 25 marzo 2019) Matteo Salvini è tornato sul caso di Ramy, il ragazzino di San Donato, che vorrebbe ottenere la Cittadinanza italiana: "Conto che questo ragazzino torni presto alla sua vita normale perché ho l'impressione che venga usato come paladino della sinistra". Il ministro degli Interni ha detto stasera che le porte del Viminale sono aperte per lui.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di lunedì 25 marzo 2019)è tornato sul caso di, il ragazzino di San Donato, che vorrebbe ottenere laitaliana: "Conto che questo ragazzino torni presto alla sua vita normale perché ho l'impressione che vengacome paladino della". Il ministro degli Interni ha detto stasera che le porte del Viminale sono aperte per lui.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

borghi_claudio : VIDEO! IL PADRE DI RAMY: NON VOLEVO CHIEDERE LA CITTADINANZA, ME L'HANNO DETTO I GIORNALISTI - Corriere : E Pif attacca: «Fai il bullo con un 13 enne? Sei un ministro bimbominkia» - LegaSalvini : 'IUS SOLI?'. PER SALVINI LA LEGGE NON SI TOCCA -