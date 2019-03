ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2019) Ha bevutoprima dirsi alla guida di uncon 45di liceo. E’ accaduto in Toscana venerdì scorso, anche se l’episodio è divenuto noto solo oggi. A denunciare l’autista è stata la Polizia stradale che è intervenuta lungo la A11, la Firenze-Mare, per fermare tre autobus. A bordo c’erano circa 150 persone trae insegnanti del liceo scientifico di Vairano Patenora (in provincia di Caserta) che si trovavano in zona per una gita scolastica dopo una segnalazione arrivata alla centrale operativa. Nella telefonata è stato spiegato che gli autisti avevano bevutoici. Due pattuglie della Stradale di Montecatini hanno bloccato la colonna deie hanno sottoposto i tre conducenti all’test. Uno di loro è risultato positivo, con un tassoemico di 0,66 grammi per litro (come noto il limite è di 0,5). L’autista ha ...

Noovyis : Un nuovo post (Beve alcol e si mette al volante di un pullman con 45 studenti) è stato pubblicato su Playhitmusic - - TeleClubItalia : PROVINCIA DI CASERTA L'autista aveva alzato il gomito durante una sosta in autostrada. #teleclubitalia… - cenepentola : @IlCiospo @secretkeeper81 @EsselacAcceber @zerocalcare Conosco gente che prende la pillolina per l'intolleranza al… -