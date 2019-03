Veltroni | Lo ius soli deve essere un obiettivo del Pd

blogo

(Di domenica 24 marzo 2019)Walterè tornato a parlare del "suo" Partito Democratico, augurandosi che riesca a ripartire. Tra i temi caldi della politica del Pd ci dovràanche lo iusche proprio il Pd ha scelto di non portare al voto nei mesi conclusivi della scorsa legislatura: "Il Pdsaper declinare i suoi valori in questo tempo della storia. Vengono oggi messi in discussione valori fondamentali, sociali, civili e umani. E questo vale, come dissi nel decimo anniversario del Pd, anche per lo ius. Su temi come questo non bisogna avere paura di mettersi controcorrente. La sinistra nonmai avere paura dise stessa".Il Pd dovrebbe ripartire dai valori un po' dimenticati nella scorsa legislatura: "Il risultato delle primarie è importante: ha puntellato l’edificio pericolante. Ma non va sopravvalutato. Il grosso del lavoroancorafatto. La sinistra è sempre ...

fattoquotidiano : Ius soli, Veltroni: “La sinistra non abbia paura di essere se stessa e mettersi controcorrente, altrimenti sparisce” - pdnetwork : #IusSoli 'Il #PD deve saper declinare i propri valori in questo tempo della storia'. Oggi vengono messi in discuss… - RaiNews : #Veltroni: il Pd non abbia paura sullo #IusSoli. Il governo non regge. L'ex segretario del Partito democratico a 'R… -