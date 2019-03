Sanremo | Alaphilippe trionfa confermando il momento d' oro

Julian Alaphilippe e gli altri vincitori della Milano-Sanremo : Julian Alaphilippe una bicicletta avanti ai compagni d'avventura sotto il traguardo di via Roma. Julian Alaphilippe migliore tra i migliori, primo uomo a chiudere sull'attacco di Alberto Bettiol sul Poggio, primo a cercare di fare il vuoto nell'ultima salita, primo all'arrivo della Milano-Sanremo, q

Milano-Sanremo 2019 - la consacrazione di Julian Alaphilippe. Veloce e competitivo su tutti i percorsi : il francese può aprire un’era di successi : Non poteva esserci epilogo migliore in questo mese di marzo eccezionale. Julian Alaphilippe sale sul gradino più alto della Milano-Sanremo: il transalpino ha trionfato da fenomeno nella 110ma edizione della Classicissima di Primavera. Giornata di grazia per il francese della Deceuninck – Quick Step che ha sfruttato al meglio il lavoro della propria squadra, per poi mettersi in proprio e andare a dominare lo sprint conclusivo, consacrandosi ...

Milano-Sanremo 2019 - Julian Alaphilippe : “Ottimo lavoro di squadra - ho deciso di seguire Mohoric a 600 metri dall’arrivo e non potevo sbagliare” : Ha vinto da favorito, con una volata finale davvero eccezionale. Julian Alaphilippe va a prendersi il primo trionfo in una Classica Monumento: il transalpino si è imposto oggi nella Milano-Sanremo 2019. Battuti Oliver Naesen e Michal Kwiatkowski. Parole di gioia ed emozione quelle del francese all’arrivo: “È molto difficile realizzare quello che ho fatto. La squadra mi ha protetto, abbiamo controllato benissimo la corsa. Sapevo che a ...

