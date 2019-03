Roma | uomo sbranato dal suo cane corso | trovato nel parco in una pozza di sangue

Auto contRomano in via Serra - ferito un uomo : due persone in fuga : Tags: Auto contromano centro cronaca due fuggitivi frontale genova indagini in corso notizie liguria un ferito via Serra Precedente

Roma : fugge a stop Carabinieri con auto sequestrata - uomo in manette : Roma – Questa mattina verso le ore 3.40, a Roma, in viale di Tor Bella Monaca, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Frascati, allo scopo di procedere ad un normale controllo, si accostavano ad una Mercedes classe A in sosta al margine della carreggiata con motore acceso e con a bordo un uomo il quale, accortosi dei militari, allo scopo di eludere il controllo, ingranava la marcia dandosi a repentina fuga. I ...

Panucci promuove la scelta della Roma : “Ranieri è l’uomo giusto” : Cristian Panucci conosce molto bene l’ambiente giallorosso ed ha detto la sua in merito all’arrivo alla Roma di Ranieri “Ranieri conosce molto bene l’ambiente, è Romano, può essere un buon dottore per la Roma. Ha grande esperienza, può essere la scelta giusta“. promuove la scelta di affidare la squadra giallorossa al tecnico capitolino l’ex difensore, attuale ct dell’Albania, Cristian Panucci, ...

Roma - uomo prende il microfono durante la messa : 'Sono Dio sceso in Terra' : durante la messa della prima domenica di Quaresima all'interno della basilica di Sant'Andrea delle Fratte, a Roma - trasmessa anche in televisione su Rete 4 - un italiano si è improvvisamente avvicinato all'altare e, dopo aver strappato il microfono dalle mani del sacerdote, ha urlato di essere "Dio sceso in Terra". Si è immediatamente scatenato il panico tra i fedeli, mentre qualcuno ha cercato di calmare l'uomo. Sul posto sono intervenute le ...

Ranieri - un uomo chiamato Roma : ... che, con Fienga, lo ha accolto per primo a Trigoria 'Claudio non è solo un tifoso della Roma, ma è uno degli allenatori più esperti nel mondo del calcio, abbiamo bisogno di mani esperte', le parole ...

Metro B Roma - uomo caduto e investito sui binari/ San Paolo - linea chiusa per 2 ore : Roma, Metro B chiusa per due ore dopo tentato suicidio a San Paolo: 60enne caduto sui binari e investito dal convoglio in arrivo. Riaperta linea

Roma - uomo cade sui binari del metro e finisce sotto al treno. E' grave : Un uomo è grave dopo essere caduto sui binari nella stazione San Paolo della metropolitana B di Roma, in direzione Laurentina. L'incidente prima delle 8.50, ora in cui sono intervenuti i vigili del ...

Roma : Metro B San Paolo - uomo ferito in codice rosso : Roma – Si rischia l’ennesima tragedia nella Capitale. È stato trasportato all’ospedale San Camillo in codice rosso un uomo che poco prima delle ore 9 e’ stato soccorso sui binari all’interno della Metro B di Roma alla stazione di San Paolo. Dovrebbe avere riportato un trauma cranico e toracico. Sul posto sono accorsi il 118 e la Polizia. La dinamica della caduta è naturalmente allo studio. Saranno le telecamere e ...

Cerca di fare a pezzi con una sega il cadavere di uomo avvelenato a Vigne Nuove a Roma : Le ferite su quel cadavere coperto di sangue non erano state causate da coltellate, ma dal tentativo di farlo a pezzi con una sega. Terribili particolari emergono dalle indagini sul delitto in via...

Spari in aria a Roma : caccia a un uomo : In una strada senza uscita ha fermato il motorino, si è tolto il casco e ha esploso almeno due colpi in aria con una pistola scacciacani prima di ripartire. E' successo intorno alle 13 all'altezza del ...

Uomo colpito con mazza da baseball è tifoso Romanista : E' un tifoso romanista l'Uomo colpito alla testa con una mazza da baseball la sera del 28 febbraio scorso in un bar di via di Casal Bertone a Roma. Il 48enne, che non è proprietario del bar, è ...

Valentina Romani/ 'Lino Guanciale è il mio uomo ideale - lo preferisco a Raul Bova' : Valentina Romani, giovane attrice de La Porta Rossa 2, è stata ospite presso gli studi di Vieni da Me, su Rai Uno: ecco le sue parole

Roma : uomo ubriaco aggredisce la compagna - in manette 44enne : Roma – I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Bracciano hanno arrestato un cittadino romeno, di 44 anni, per maltrattamenti in famiglia. L’uomo, ubriaco ed al culmine dell’ennesimo litigio scoppiato per futili motivi all’interno delle mura domestiche, ha aggredito la compagna. E’ stata proprio la vittima a chiamare i Carabinieri, dopo essere riuscita ad allontanarsi dall’abitazione, per sfuggire ad ...

Roma - 14enne morto schiacciato dal padre/ Uomo caduto dal tetto per un colpo di vento : Tragedia a Capena , Roma, : un 14enne è morto schiacciato dal padre, che era caduto dal tetto a causa di un colpo di vento. L'Uomo lo stava sistemando