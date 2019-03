Giù da balcone | fascicolo senza indagati

Bimbi Giù dal balcone - lo strazio delle maestre : erano felici - non ci diamo pace : La preside sconvolta per i Bimbi di 11 e 14 anni precipitati dall'ottavo piano: "Giovedì David era andato in gita con la sua classe, era contento. Anche Benjamin era sereno, avevano ottimi voti"

Studente in gita precipita dal terzo piano di un hotel : si stava calando Giù dal balcone : E' caduto dal terzo piano dell'hotel Dolomiti e ora è in condizioni gravissime, in rianimazione, in prognosi riservata. Questa notte a Vigo di Fassa un giovane di 18 anni è precipitato da oltre otto metri. Erano circa le 3.30 di notte e il ragazzo si trovava in albergo in settimana bianca con il resto della sua classe di una scuola di Varese. Non è ancora chiaro cosa possa essere successo. Forse un tentativo di uscire dalla struttura ...