Conte | Mia esperienza termina con questo esecutivo

Conte : "La mia esperienza di governo<br> terminerà con questo esecutivo" : Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte oggi è a Lecce dove, presso il Campus Ecotekne dell'Università del Salento, ha partecipato alla presentazione di un piano di ricerca di CNR ed ENI, che prevede l'apertura di quattro nuovi laboratori, tutti nel Sud d'Italia, con un investimento di 20 milioni di euro. Erano presenti anche la ministra per il Sud Barbara Lezzi e il governatore della Regione Puglia Michele ...

