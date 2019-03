Come superare una delusione

Sekiro Shadows Die Twice : Come superare il serpente senza affrontarlo : In Sekiro Shadows Die Twice incontrerete numerosi nemici e boss di ogni tipo, tra questi vi è un grosso serpente, il quale custodisce la via che porta al castello, localizzato in un burrone. Non siete obbligati ad affrontarlo, potete sempre aggirarlo furtivamente. Come aggirare il serpente in Sekiro Shadows Die Twice Il serpente non è un vero e proprio boss ma può diventarlo qualora decideste di avere un’accesa ...

Service sex - cos’è e Come superare il problema : Il Service sex è un nuovo termine per indicare quella situazione in cui le donne non provano desiderio sessuale, ma non rinunciano all’intimità, a cui si sottopongono senza entusiasmo, con l’unico scopo di “far contento” il partner. In questi casi il sesso diventa un obbligo da svolgere per far funzionare il rapporto di coppia, da subire quasi con rassegnazione, senza ricercare anche il proprio piacere. Nonostante l’orgasmo e la ...

Come superare la paura di non essere all’altezza : Come liberarsi dalla paura di non essere all’altezzaCome liberarsi dalla paura di non essere all’altezzaCome liberarsi dalla paura di non essere all’altezzaCome liberarsi dalla paura di non essere all’altezzaCome liberarsi dalla paura di non essere all’altezzaLa paura non essere all’altezza è un’emozione con la quale tutti, prima o poi, siamo costretti a fare i conti. Accade in famiglia, con il partner, con gli amici, nella vita professionale e ...

Insonnia - trovati 5 tipi e Come superare il problema : L’Insonnia ha molte facce ed esistono almeno 5 tipologie diverse di questo disturbo legate alla personalità. Lo rivela un nuovo studio scientifico realizzato dall’Istituto per la Neuroscienze di Amsterdam e pubblicato sulla rivista Lancet Psychiatry. Gli esperti olandesi hanno analizzato 2300 volontari affetti da Insonnia e 2 mila soggetti sani. Hanno poi individuato nel campione 26 caratteristiche psicologiche, che hanno permesso di ...