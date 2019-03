Bus incendiato | Ramy e Adam in tv | Vogliamo fare i carabinieri

AutoBus incendiato Milano - Ramy e Adam : “Vogliamo fare i carabinieri” : Autobus incendiato Milano, Ramy e Adam: “Vogliamo fare i carabinieri” I due ragazzi eroi, che per primi hanno chiamato il 112 durante il sequestro dell'Autobus da parte di Ousseynou Sy , hanno confessato il loro sogno: hanno ricevuto i cappelli dell'Arma dai militari. I carabinieri: "Sono stati bravissimi a darci le ...

Bus incendiato - ragazzo urla : "Dio ti amo"/ Video Le Iene : "Volevo ringraziarlo" : Bus dirottato e incendiato a Milano, ragazzo fuggendo urla: "Dio ti amo". Video, a Le Iene spiega: "Quando ci siamo salvati volevo ringraziarlo"

AutoBus incendiato Milano - avvocato autista : no ricorso per carcere Sy : Autobus incendiato Milano, avvocato autista: no ricorso per carcere Sy “Non lo ritengo opportuno”, dice il legale dopo che il gip ha confermato la prigione per l’uomo che ha sequestrato e incendiato un bus con 51 ragazzi. Ha aggiunto: l'istanza per perizia psichiatrica non sarà presentata a breve. Domani incontro tra studenti e ...

Paulo Dybala : audio a Ramy - il 14enne dell'autoBus incendiato a Milano : 'Sei un eroe' : Da Madrid a Milano, un messaggio recapitato da un campione affermato a un suo piccolo fan. Direttamente dal ritiro della nazionale argentina, dove la

AutoBus incendiato Milano - Dybala invita Ramy allo stadio : Sei un eroe : Autobus incendiato Milano, Dybala invita Ramy allo stadio: Sei un eroe L’attaccante argentino della Juventus ha inviato un audio a uno dei ragazzini-eroi del bus dato alle fiamme nel Milanese: “Ho saputo che hai la mia maglia e per quello che hai fatto mi piacerebbe conoscerti e parlare con te. Sei davvero un ...

Bus incendiato : Salvini 'provoca' il piccolo Rami : 'Vuole lo Ius Soli? Si faccia eleggere' : "A Rami piace lo ius Soli? Potrà prendere questa decisione quando si farà fatto eleggere in Parlamento" Con questa battuta, che ha sollevato non poche critiche e polemiche (soprattutto sui social) il ministro dell'Interno Matteo Salvini, a margine del Forum di Confcommercio in programma oggi a Cernobbio, ha chiuso qualsiasi ipotesi di modifica della legge. La richiesta del ragazzino-eroe Rami Shehata, 14 anni il prossimo luglio, è nato in Italia ...

AutoBus incendiato a Milano - gip : autista deve restare in carcere : Autobus incendiato a Milano, gip: autista deve restare in carcere Convalidato l'arresto e disposta la custodia cautelare per l'autista che ha sequestrato un bus con 51 bambini e ha dato fuoco al mezzo. L'uomo è accusato di strage aggravata con finalità di terrorismo. Per il giudice, inoltre, "ha finto vizio di mente ...

ScuolaBus incendiato : per il Gip - Sy ha simulato problemi psichici e resta in carcere : Il gip di Milano, Tommaso Perna, ha convalidato l'arresto di Ousseynou Sy, l'uomo che il 20 marzo scorso ha dirottato un bus con a bordo una scolaresca di Crema e poi gli ha dato fuoco. L'atto di ...