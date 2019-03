Attento | Napoli | ora anche il Bayern vuole Koulibaly | proposta choc

Napoli Attento al Salisburgo : le insidie austriache e le probabili formazioni : Sfumato ormai l’obiettivo scudetto, il Napoli si concentra sull’Europa League. Andare in fondo alla competizione sarebbe importantissimo ma per farlo i partenopei dovranno avere la meglio del Salisburgo nella doppia sfida. Austriaci che hanno dimostrato di essere un osso duro, sia quest’anno nel girone che l’anno scorso, avendo la meglio della Lazio. Ancelotti per questo non si fida e manderà in campo una formazione che ...