Architetta in Svizzera “In Italia è difficile farsi pagare dai clienti E trovare lavoro

(Di domenica 24 marzo 2019) “Innon ci sono le condizioni di dignità minima per un nuovo architetto senza amici o parenti nel settore”. Agnese D’Orazio ha compiuto da poco 35 anni, è nata e cresciuta a Francavilla al Mare, in provincia di Pescara, dove si è laureata nove anni fa. È un’e si occupa di progetti per abitazioni mono e plurifamiliari. Dal 2012 vive e lavora in, a Nyon, tra Ginevra e Losanna: assunta subito con un contratto a tempo indeterminato, guadagna 6500 franchi al mese (circa 6 mila euro). “Qui il costo della vita è molto alto, più di duemila franchi se ne vanno solo per l’affitto – ci racconta -. Ma sono completamente indipendente e posso fare una vita dignitosa, senza l’angoscia di come arrivare alla fine del mese”.Agnese si è sentita costretta a emigrare: “Faccio un esempio autobiografico. L’anno in cui mi sono laureata ho ...

