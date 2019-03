Alessandro Calabrese dopo Uomini e Donne e GF | “Ho rifiutato trono e Isola dei famosi”

Lutto per Alessandro Calabrese - ex GF e UeD : “Non riesco a parlare” : Prima al Grande Fratello 14, poi a Uomini e Donne. Così il grande pubblico ha conosciuto Alessandro Calabrese, che tra l’altro è anche l’ex di Lidia Vella. Nel dating show di Maria De Filippi corteggiava Sonia Lorenzini. Ora Alessandro è stato colpito da un Lutto, come ha fatto sapere ai suoi fan su Instagram. “Oggi non riesco tanto a parlare”, ha scritto sotto a un selfie pubblicato sul suo profilo. Gli hashtag usati a corredo del post hanno ...

Alessandro Calabrese - terribile lutto/ "Sto talmente male che non riesco a parlare…" : Bruttissima giornata per Alessandro Calabrese. L'ex gieffino infatti, sta soffrendo terribilmente per la morte improvvisa di Arno, il suo cane.