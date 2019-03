Via della Seta | il presidente Xi Jinping a Villa Madama per la firma di memorandum e

Via della Seta - visita del presidente cinese Xi Jinping a Roma : LIVE - : Stamattina a Villa Madama la sigla dell'accordo. Poi il leader cinese andrà a Palermo per una visita lampo. Ieri l'incontro con Mattarella: il capo dello Stato ha chiesto a Xi più cooperazione, scambi ...

MATTARELLA ALLA CINA 'Via della SETA A DOPPIO SENSO'/ Oggi Xi Jinping a Palermo : Il presidente DELLA repubblica, Sergio MATTARELLA, si è rivolto così al collega cinese Xi Jinping: "La via DELLA SETA sia a DOPPIO senso"

Mattarella a Xi : «Dialogo sui diritti - Via della Seta strada a doppio senso» : Più cooperazione tra Italia e Cina, ma anche un auspicato confronto sui diritti umani. E scambi e investimenti che siano «a doppio senso, anche sulle idee». Nella prima giornata...

