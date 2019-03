Upas | puntate al 5 aprile | Giulia preoccupata per il rapporto con Denis

Blastingnews

(Di sabato 23 marzo 2019) Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le avventure dei protagonisti della soap opera di Rai tre, in onda dal 1996, 'Un posto al sole' capace di attirare l'attenzione del pubblico. Gli spoiler degli appuntamenti trasmessi tutti i giorni della settimana alle ore 20:45 rivelano che il giornalista non saprà che sulle sue tracce ci sono gli studenti dimostratisi infastiditi dal servizio del Saviani. Michele sarà contento dell'argomento trattato e non si renderà conto che può essere in pericolo la vita di un'altra persona a lui molto vicina. Marina non riuscirà ad accettare il ruolo di Alberto come amministratore delegato delle imprese Viscardi e questa situazione darà vita a nuovi scontri che non avranno fine. Roberto approfitterà della distanza dal lavoro per studiare il piano proposto da Valerio. Niko si troverà coinvolto nel pesce d'organizzato da Renato e ...

Barbara_ais : E comunque l'ho scritto parecchie puntate fa, il nuovo nido d'amore di Niko e Susy farà la fine del secondo bagno della terrazza! #upas - Giorgio2fast : #upas una delle puntate più noiose e vuote che mi ricordi - vannetyellowsub : Chi lo sa se Guidone si rivede mai nelle puntate in cui era 'magro'... #upas -