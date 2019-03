ilgiornale

(Di sabato 23 marzo 2019) E con questa siamo a quota 48: è il numero delle edizioni della, forse la gara podistica (si tratta di una mezza maratona) più seguita d'Italia. Sessantamila i partecipanti, numerodi iscritti - 43.500 quelli della Maratona di New York - che domani si sfideranno su tre percorsi diversi: la 5 chilometri dedicata ai più piccoli, la 10 chilometri e la 21 chilometri, lavera e propria che ha come madrina Federica Fontana, showgirl e runner.Il primo appuntamento della giornata di festa e sport è alle 10 in piazza Duomo per la 10 chilometri che si snoderà lungo le vie del centro storico per approdare all'Arena Civica. Partenza alle 9 sempre in Duomo per i piccoli. Attenzione: la fermata del metrò di Duomo (M1 e M3) sarà chiusa per motivi di sicurezza dalle 7 alle 11. In settemila, invece, si daranno battaglia alle 10,30 in piazza Castello sul percorso dei 21 ...

Ale_De_Chirico : Stramilano dei record L'assalto dei 60mila di corsa per la città - corrieremilano : Milano come New York: record di iscritti per l’edizione 2019. Domenica mattina migliaia di atleti e amatori pronti… - DinoCisneros1 : Milano capitale dei runner: oltre 60 mila runner al via per la Stramilano -